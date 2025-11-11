AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben am Dienstag nach den neuen Zielen von HENSOLDT einen schweren Stand. Die Papiere des Radar-Spezialisten verloren während des Kapitalmarkttages zeitweise gut 9 Prozent, zuletzt aber nur noch gut 5 Prozent. Rheinmetall und RENK sanken innerhalb ihrer jüngsten Handelsrange um zwei Prozent.

Im laufenden Jahr kommt Rheinmetall aber immer noch auf ein Kursplus von rund 184 Prozent. Bei Hensoldt beträgt der Kurssprung in dieser Zeit rund 160 Prozent. Der Rüstungsboom sorgt schon länger für kräftig steigende Kurse.

Hensoldt konnte die Anleger mit den eigenen Ansprüchen bis 2027 nicht begeistern. Das für 2026/27 angestrebte operative Ergebnis (Ebitda) liege rund sieben Prozent unter dem Konsens, kommentierte Experte David Perry von JPMorgan. Die Erwartungen dürften entsprechend sinken. Auch Chloe Lemarie von Jefferies sah die Erwartungen zunächst etwas enttäuscht. Bis 2030 liege Hensoldt dann aber wieder im Rahmen./ag/jha/