NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he
