03.11.2025 20:28:36

HENSOLDT Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 120 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Rüstungselektronik-Herstellers am 11. November habe er seine mittelfristigen Prognosen für die Optronics-Sparte reduziert, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
102,30 € 		Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
94,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,46%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

