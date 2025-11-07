HENSOLDT Aktie
|90,40EUR
|3,25EUR
|3,73%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Hold" belassen. Christian Cohrs sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten gute Gewinnfortschritte sowie eine gute Cashflow-Entwicklung. Größere Überraschungen gebe es aber nicht, schrieb er am Freitag. Der anstehende Kapitalmarkttag habe mehr Bedeutung./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,57 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
