HENSOLDT Aktie

90,40EUR 3,25EUR 3,73%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.11.2025 09:14:22

HENSOLDT Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Hold" belassen. Christian Cohrs sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten gute Gewinnfortschritte sowie eine gute Cashflow-Entwicklung. Größere Überraschungen gebe es aber nicht, schrieb er am Freitag. Der anstehende Kapitalmarkttag habe mehr Bedeutung./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89,57 € 		Abst. Kursziel*:
-1,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
90,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

