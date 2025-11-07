HENSOLDT Aktie

90,40EUR
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
07.11.2025 08:51:54

HENSOLDT Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
89,57 € 		Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
90,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

