HENSOLDT Aktie
|90,40EUR
|3,25EUR
|3,73%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Hold
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,57 €
|
Abst. Kursziel*:
2,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
