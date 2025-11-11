Hensoldt erwartet Fortsetzung des starken Wachstumskurses

DOW JONES--Hensoldt hat anlässlich seines Kapitalmarkttages in Ulm neue Finanzziele ausgegeben. Der im MDAX notierte Rüstungskonzern erwartet im kommenden Jahr ein Wachstum um 10 Prozent von den für dieses Jahr prognostizierten 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Mittelfristig sei mit einem jährlichen Umsatzwachstum um 15 bis 20 Prozent zu rechnen. Die bereinigte EBITDA-Marge, die 2025 bei 18 Prozent oder höher erwartet wird, soll mittelfristig um 50 Basispunkte pro Jahr steigen.

Hensoldt kündigte zudem an, zwischen 30 und 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns als Dividende auszuschütten, und zwar sowohl 2025 als auch mittelfristig. Bis 2030 peilt das Unternehmen einen Umsatz von 6 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent an.

Das Unternehmen geht davon aus, langfristig von den steigenden europäischen Verteidigungsausgaben zu profitieren.

"Der Markt für Verteidigungslösungen entwickelt sich derzeit äußerst dynamisch. Deutschland und weitere europäische Staaten beschleunigen ihre Beschaffungen massiv", sagte CEO Oliver Dörre laut der Mitteilung. "Für Hensoldt eröffnet dies große Wachstumschancen, aber auch ein hohes Maß an Verantwortung."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 07:00 ET (12:00 GMT)