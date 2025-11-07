HENSOLDT Aktie

90,40EUR 3,25EUR 3,73%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.11.2025 09:23:33

HENSOLDT Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sensorenspezialist habe im dritten Quartal mit dem operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Perry am Freitag. Er merkte an, dass der Konsens für das Jahr 2030 noch Anpassungsbedarf habe, was sich in den kommenden Tagen negativ bemerkbar machen sollte. Sobald dies bereinigt sei, könnten Investoren die Aktien neu betrachten. Für langfristig orientierte Anleger sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
89,57 € 		Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
90,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

