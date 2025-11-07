NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sensorenspezialist habe im dritten Quartal mit dem operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Perry am Freitag. Er merkte an, dass der Konsens für das Jahr 2030 noch Anpassungsbedarf habe, was sich in den kommenden Tagen negativ bemerkbar machen sollte. Sobald dies bereinigt sei, könnten Investoren die Aktien neu betrachten. Für langfristig orientierte Anleger sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.