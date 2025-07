Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, weshalb sich an seiner Sicht auf die Aktie wohl wenig ändern werde, schrieb Matthew Weston am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Ausblick könnte am Markt als moderate Enttäuschung aufgenommen werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Sartorius vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 09:14 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 193,15 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 19,08 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 101 483 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2025 um 9,9 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q2 2025 wird am 22.07.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





