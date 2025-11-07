AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|Greenwashing
|
07.11.2025 15:48:39
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Verzicht auf irreführende Klima-Werbung
Außerdem soll die Bezeichnung "nachhaltiger Flugkraftstoff" nur noch mit angemessener Klarstellung verwendet und auf vage "grüne Sprache" verzichtet werden.
Bei Flügen wird die Umwelt durch Treibhausgase und weitere Emissionen stark belastet. Viele Fluggesellschaften bieten bei der Buchung eine Kompensation an - oft eine finanzielle Unterstützung eines Klimaschutzprojektes wie Aufforstung. Das von Kritikern als "Ablasshandel" bezeichnete System gilt aber nicht als richtige Kompensation, da nicht der eigene konkrete CO2-Ausstoß ausgeglichen, sondern allgemein zum Klimaschutz beigetragen wird. Für Flugreisende entstehe der Eindruck, sie würden klimaneutral fliegen.
"Ausgezeichnete Nachrichten", hieß es nun vom europäischen Verbraucherschutzdachverband Beuc. Generaldirektor Agustín Reyna sagte: "Es war höchste Zeit, dass die Fluggesellschaften aufhören, das Fliegen als eine nachhaltige Option darzustellen. "Grüne Tarife" zu bezahlen, um Bäume zu pflanzen, kann niemals garantieren, dass Flugzeugemissionen aus der Luft entfernt werden. Dieses gewinnorientierte Geschäft hilft weder den Verbrauchern noch der Umwelt."
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 7,27 Euro, während Ryanair-Titel in Dublin um 1,84 Prozent fallen auf 26,18 Euro.
/rdz/DP/mis
BRÜSSEL (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|9,71
|-16,62%
|Fraport AG
|72,30
|-0,41%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,22
|-10,09%
|Lufthansa AG
|7,33
|-1,77%
|Ryanair
|26,02
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.