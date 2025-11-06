AIR France-KLM Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber dennoch, dass die Ergebnisse insgesamt "ok" sind. Die Ticketpreise entwickelten sich schwach, aber besser sehe es auf der Kostenseite aus./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
10,33 €
Abst. Kursziel*:
-22,56%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
11,64 €
Abst. Kursziel aktuell:
-31,27%
Analyst Name::
Harry Gowers
