Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK weiter beflügelt: Rüstungswerte profitieren von Nato-Beschluss

• Rüstungsaktien im Aufwind: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen nach Nato-Gipfel zu• Nato-Staaten wollen ab 2035 mindestens fünf Prozent des BIP investieren• Anleger setzen auf Verteidigungsboom

Nato-Beschluss treibt Rüstungsaktien

Die Aktien europäischer Rüstungskonzerne sind weiter auf dem Vormarsch. Nach dem jüngsten Nato-Gipfel, auf dem sich die 32 Mitgliedsländer darauf einigten, spätestens ab 2035 jährlich mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und Sicherheit bereitzustellen, legten auch am Donnerstag wieder einige Titel deutlich zu.

So ziehen im DAX etwa Rheinmetall-Aktien im XETRA-Handel zeitweise um 3,31 Prozent an auf 1.795,50 Euro, RENK-Titel gewinnen 1,14 Prozent auf 66,72 Euro, während sich HENSOLDT-Papiere um 2,38 Prozent verteuern auf 96,70 Euro. Letztere gehören damit zu den klaren Gewinnern im MDAX. Die Ankündigung langfristig steigender Verteidigungsetats sorgt für Rückenwind in einem ohnehin wachstumsstarken Sektor.

Marktbeobachter werten den Gipfelbeschluss als Signal für eine strukturelle Aufrüstung in Europa. Insbesondere angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen rechnen Analysten mit weiter wachsenden Budgets für Verteidigungstechnologie und modernisierte Waffensysteme.

Redaktion finanzen.at