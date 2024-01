Aktienempfehlung Henkel vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die aktuellen Geschäftszahlen des Klebstoff-Konkurrenten HB Fuller zeigten Licht und Schatten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf Druck auf die Verkaufspreise. Gleichzeitig sei aber die gute Margenausweitung von HB Fuller ein positives Signal./mis/tih





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 71,94 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 2,70 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 49 020 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 1,3 Prozent. Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 00:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 00:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.