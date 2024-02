Aktienempfehlung zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler): Overweight-Upgrade für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Barclays Capital

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Analyst Henning Cosman verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die neue Ausschüttungspolitik des Autobauers, die eine deutlich höhere Beteiligung der Aktionäre beinhaltet. Zudem seien die Konsenschätzungen für das Kerngeschäft niedrig, und die Widerstandsfähigkeit des Gewinn- (EPS) und Dividendenwachstums attraktiv genug, um die Ängste vor einer Normalisierung der Preispolitik zu bannen.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 10:27 Uhr 1,7 Prozent. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1 039 018 Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für das Papier um 15,9 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

