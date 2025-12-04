Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

Nach Milliardenstrafe 04.12.2025 20:27:40

Alphabet-Aktie schwächer: EU-Kommission bewertet Google-Angebot und ersucht Interessengruppen um Feedback

Die Europäische Kommission hat um Stellungnahmen zu den Abhilfemaßnahmen gebeten, die die Alphabet-Tochtergesellschaft Google ihr nach der Verhängung einer Kartellstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro angeboten hat.

Die Kommission hatte Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie mit der Strafe belegt.

Im vergangenen Monat legte der US-Konzern der Brüsseler Behörde Abhilfemaßnahmen vor, will aber keine Teile seines Geschäfts verkaufen. Auch wenn die EU-Kommission zuvor erklärt hatte, dies sei ihrer Meinung nach der einzige Weg, um die festgestellten Probleme zu lösen.

"Um die Bewertung durchzuführen, sammelt die Kommission weitere Informationen und Rückmeldungen von rund 200 Dritten und relevanten Interessengruppen auf der Grundlage einer nicht vertraulichen Fassung des von Google vorgeschlagenen Compliance-Plans", teilte die Kommission mit.

Im Rahmen des Maßnahmenpakets bot Google unter anderem Verlagen an, bei der Nutzung der Google Ad Manager-Plattform unterschiedliche Mindestpreise für verschiedene Bieter festzulegen und die Interoperabilität zwischen seinen eigenen Tools und Produkten anderer Unternehmen zu verbessern. Nach Ansicht des Konzerns trägt sein Angebot der Entscheidung der Kommission vollständig Rechnung, ohne dass es zu einer Aufspaltung komme.

Im Handel an der NASDAQ zeigt sich die Alphabet-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,01 Prozent tiefer bei 317,38 US-Dollar.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Bildquelle: Denis Linine / Shutterstock.com,ricochet64 / Shutterstock.com,rvlsoft / Shutterstock.com

20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 272,40 -1,04% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 272,85 -1,00% Alphabet C (ex Google)

