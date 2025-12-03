Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 100,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,562 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 315,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31 442,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 214,43 Prozent vermehrt.
Alle Alphabet A (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,81 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
