Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.10.2026 21:05:58
Alphabet Inc. Q3 Profit Drops
(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG) announced earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $26.170 billion, or $2.12 per share. This compares with $34.979 billion, or $2.87 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.7% to $127.577 billion from $102.346 billion last year.
Alphabet Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $26.170 Bln. vs. $34.979 Bln. last year. -EPS: $2.12 vs. $2.87 last year. -Revenue: $127.577 Bln vs. $102.346 Bln last year.
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