Stabilität an der Spitze 22.12.2025 19:57:39

AlzChem verlängert Verträge im Vorstand - Aktie deutlich höher

AlzChem verlängert Verträge im Vorstand - Aktie deutlich höher

Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert.

Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen AlzChem am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von 3,48 Prozent auf 142,80 Euro.

/he/la

TROSTBERG (dpa-AFX)

