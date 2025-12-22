EQS-News: Alzchem Group AG stellt Weichen für Kontinuität und weiteres Wachstum: Vorstandsverträge von Andreas Niedermaier und Andreas Lösler vorzeitig verlängert

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Alzchem Group AG stellt Weichen für Kontinuität und weiteres Wachstum: Vorstandsverträge von Andreas Niedermaier und Andreas Lösler vorzeitig verlängert



22.12.2025 / 18:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alzchem Group AG stellt Weichen für Kontinuität und weiteres Wachstum: Vorstandsverträge von Andreas Niedermaier und Andreas Lösler vorzeitig verlängert



Trostberg, 22. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat in seiner Dezember-Sitzung einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Kontinuität und des zukünftigen Wachstums des Unternehmens vollzogen: So wurde beschlossen, die Ende 2026 auslaufenden Dienstverträge von CEO Andreas Niedermaier und CFO Andreas Lösler vorzeitig zu verlängern. Andreas Niedermaier wird für weitere drei Jahre, also bis Ende 2028, und Andreas Lösler für weitere vier Jahre, also bis Ende 2029, im Vorstand der Alzchem Group AG tätig sein.

Andreas Niedermaier, der seit 1999 bei der Alzchem Group AG beschäftigt ist und seit 2010 dem Vorstand angehört, verantwortet die Bereiche Strategie, Recht, Risikomanagement , R&D und Supply Chain Management. Unter seiner Führung wurden zentrale Zukunftsprojekte initiiert, welche die Positionierung der Alzchem Group in attraktiven Wachstumsfeldern nachhaltig stärken. Andreas Lösler, der seit 2022 im Unternehmen und seit Januar 2024 CFO ist, hat maßgeblich zur Steigerung der Profitabilität und zur Finanzierung der Expansionsprojekte beigetragen. Er verantwortet die Bereiche Investor Relations, Kommunikation, Personal, IT, Versicherung sowie Controlling, Rechnungs- und Finanzwesen und Steuern.

Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG, kommentiert: „Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Andreas Niedermaier und Andreas Lösler gewährleisten wir nicht nur Stabilität und Kontinuität im Vorstand, sondern stärken vor allem auch die Zukunftsfähigkeit der Alzchem Group. Beide Vorstandsmitglieder haben in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet und es geschafft, unser Unternehmen in extrem herausfordernden Zeiten auf profitablem Wachstumskurs zu halten. Wir sind überzeugt, dass Herr Niedermaier und Herr Lösler auch in Zukunft maßgeblich zum Erfolg der Alzchem Group beitragen werden.“

Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG, ergänzt: „Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats und die Möglichkeit, die erfolgreiche Entwicklung der Alzchem Group gemeinsam mit Andreas Lösler und dem gesamten Vorstandsteam fortzusetzen. Die globalen Wachstumspotenziale für unsere Lösungen und Produkte sind weiterhin groß, so dass wir unsere Strategie konsequent weiterverfolgen werden, um unseren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.“

Andreas Lösler, CFO der Alzchem Group AG, fügt hinzu: „Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Anerkennung unserer Arbeit. Gleichzeitig werden dadurch die erforderliche Kontinuität und strategische Planungssicherheit für unsere zukünftigen Investitionen und Projekte sichergestellt. Ich freue mich sehr darauf, die Alzchem Group zusammen mit meinen Kollegen auch in den kommenden Jahren weiter voranzubringen.“

Die Alzchem Group AG setzt damit bewusst auf ein erfahrenes Führungsteam, das die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens aktiv gestaltet. Zu den langfristigen Investitions- und Innovationsprogrammen zählen der weitere Ausbau der vertikal integrierten Wertschöpfungsketten, die Entwicklung neuer Anwendungen in wachstumsstarken Spezialchemie-Segmenten, die gezielte Erschließung internationaler Märkte sowie die Stärkung der Produktionsstandorte. Gleichzeitig schafft die Beständigkeit im Vorstand die Basis für eine konsequente Weiterentwicklung der Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienzsteigerung , die für die Wettbewerbsfähigkeit der kommenden Jahre entscheidend sein werden.

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine „Made in Germany“-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.

Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.