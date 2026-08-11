Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.08.2026 12:15:00
Amazon, Microsoft, and Alphabet: 2 Winners and 1 Loser in the Cloud Computing Arena
In the cloud computing arena, three companies dominate: Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). All three of these have thriving cloud computing businesses, and each recently reported results for its latest quarter.Although the market may have declared a handful of winners, I have a different line of thinking on these three. I think there are two clear winners and one loser in this trio, and the loser may seem odd to pinpoint, considering the stock's performance following earnings.So, where do these three fall? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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10.08.26
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06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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