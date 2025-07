Amazon-Aktie freundlich: Prime Day 2025 mit Chancen auf neue Umsatzrekorde

• Prime Day trotz schwachem Start mit hohem Umsatzpotenzial• Shopping-Event erstmals für vier Tage• Top-Star als Werbegesicht in den USA

Amazon hält aktuell den längsten "Prime Day" aller Zeiten ab: Der auf vier Tage verlängerte Shopping-Marathon vom 8. bis 11. Juli könnte die Vorjahresumsätze von 14,2 Milliarden US-Dollar deutlich übertreffen - trotz eines schwachen Auftakts. Denn im vergangenen Jahr hatte sich das Shopping-Event nur über zwei Tage erstreckt. Die diesjährige Verlängerung deutet auf Amazons Strategie hin, den Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern zu wollen und könnte ein Signal für die Wachstumsambitionen des Unternehmens sein

Während die Amazon-Aktie am Dienstag angesichts schwacher Umsätze in den ersten Stunden der Rabattschlacht an der NASDAQ noch um 1,84 Prozent auf 219,36 US-Dollar nachgab, kommt es am Mittwoch zu einer leichten Erholung: Am Mittwoch notiert die Amazon-Aktie zeitweise 1,17 Prozent höher bei 221,91 US-Dollar.

LeBron James als Zugpferd für neue Kundensegmente

Amazon setzt bei seiner Marketing-Offensive auf Basketball-Superstar LeBron James als Gesicht der Prime-Day-Kampagne in den USA. Die Partnerschaft geht dabei über bloße Werbung hinaus: James bewirbt auch seine eigene Marke "The Shop Men's Grooming Line" während des Events. Damit spricht Amazon gezielt neue Zielgruppen an und diversifiziert sein Angebot, was für langfristiges Wachstum entscheidend sein könnte.

Neben James' Produktlinie werden in den USA auch andere prominente Marken wie Lemme, INBLOOM und The Honest Company stark beworben. Diese Strategie zielt darauf ab, hochpreisige Lifestyle-Produkte mit starken Margen zu verkaufen - ein potenzieller Gewinnturbo für die kommenden Quartalszahlen.

Was der Prime Day für die Amazon-Aktie bedeuten könnte

Amazon-Anleger dürften das Event genau beobachten. Historisch betrachtet haben erfolgreiche Prime Days positive Impulse für die Amazon-Aktie geliefert, insbesondere wenn die Umsatzzahlen die Erwartungen übertrafen. Ein überdurchschnittlich erfolgreicher Prime Day 2025 würde daher das Narrativ eines robusten E-Commerce-Wachstums stärken und könnte entsprechende Kursreaktionen auslösen.

Redaktion finanzen.at