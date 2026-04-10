Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.04.2026 23:22:23

Amazon Luna to Drop Support for Third-Party Games and Subscriptions in June

Amazon looks to reshape its cloud gaming service, which has yet to catch on with gamers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

mehr Analysen
10.04.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Amazon Overweight Barclays Capital
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.