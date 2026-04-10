Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
10.04.2026 23:22:23
Amazon Luna to Drop Support for Third-Party Games and Subscriptions in June
Amazon looks to reshape its cloud gaming service, which has yet to catch on with gamers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
10.04.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital