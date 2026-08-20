Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.08.2026 18:58:24
Amazon Not Getting Enough Credit for AI Positioning, Analyst Says
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Nachrichten zu Amazon
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.08.26
|Sport-Investment von Jeff Bezos: Amazon-Aktie bewegt sich nach Liverpool-Einstieg kaum (dpa-AFX)
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|31.07.26
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Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.