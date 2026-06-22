Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.06.2026 17:39:22
Amazon Says Its Data Centers Use 86% Less Water Than Industry Average
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