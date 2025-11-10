Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

10.11.2025 22:03:00

Amazonas-Aufforstung: Google-Deal mit brasilianischem Startup

Google kauft Ausgleichszertifikate für 200.000 Tonnen CO₂ von dem brasilianischen Wiederraufforstungs-Startup Mombak. Der Deal wird kurz vor der COP30 bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
