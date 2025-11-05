Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentable Alphabet A (ex Google)-Investition? 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 86,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,550 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 205,59 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 04.11.2025 auf 277,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,56 Prozent angezogen.

Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 3,42 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten