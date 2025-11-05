NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 86,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,550 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 205,59 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 04.11.2025 auf 277,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,56 Prozent angezogen.

Alphabet A (ex Google) war somit zuletzt am Markt 3,42 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at