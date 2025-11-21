ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnende ams-OSRAM-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ams-OSRAM-Aktie an diesem Tag 5,91 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,909 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,78 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 20.11.2025 auf 8,03 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,78 Prozent gesteigert.
Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 804,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|SIX-Handel: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)