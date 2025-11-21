SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ams-OSRAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ams-OSRAM-Aktie an diesem Tag 5,91 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,909 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,78 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 20.11.2025 auf 8,03 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,78 Prozent gesteigert.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 804,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at