ams-OSRAM Aktie
|8,13EUR
|-0,87EUR
|-9,67%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,45 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,68 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,99%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
