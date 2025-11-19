ams-OSRAM Aktie

8,13EUR -0,87EUR -9,67%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

19.11.2025 12:07:02

ams-OSRAM Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,90 auf 7,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer starken Kursentwicklung hätten die Quartalsergebnisse des Leuchten- und Sensorenherstellers ebenso wie der Ausblick negativ überrascht, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend in seinem Rückblick. 2026 rechnet er zwar wieder mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, aber auch mit Gegenwind für den Barmittelzufluss. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung ungewiss./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Neutral
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,45 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,62 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,99%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

