ams-OSRAM Aktie

8,09EUR -0,91EUR -10,11%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

19.11.2025 10:47:43

ams-OSRAM Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen von 14,80 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schuldenabbau beim Leuchten- und Sensorenhersteller setze sich trotz der verlangsamten Erholung fort, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagabend. Die Erholung aber brauche länger als erwartet, ergänzte der Analyst mit Blick auf die zwar wie erwartet ausgefallenen Zahlen zum dritten Quartal, aber den enttäuschenden Ausblick auf das angelaufene Schlussviertel 2025./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,61 CHF 		Abst. Kursziel*:
84,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
85,43%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

ams-OSRAM AG

