WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

31.10.2025 09:19:38

ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

31.10.25 FUCHS Verkaufen DZ BANK
31.10.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 FUCHS Overweight Barclays Capital
22.10.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
