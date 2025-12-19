MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das FUCHS SE VZ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43,81 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,826 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.12.2025 861,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,76 EUR belief. Mit einer Performance von -13,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at