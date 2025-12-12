MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 45,74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,186 FUCHS SE VZ-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,62 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 84,43 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,57 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at