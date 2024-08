ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Philips auf 'Overweight' - Ziel 32 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe mit der bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebita) positiv überrascht und könne eine starke Auftragsentwicklung vorweisen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Montag in einer ersten Reaktion. Am Markt dürfte das angesichts der vorherigen Sorgen positiv aufgenommen werden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 06:11 / GMT