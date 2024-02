ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Mercedes-Benz auf 'Overweight' und Ziel auf 80 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 80 Euro angehoben. Analyst Henning Cosman verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die neue Ausschüttungspolitik des Autobauers, die eine deutlich höhere Beteiligung der Aktionäre beinhaltet. Zudem seien die Konsenschätzungen für das Kerngeschäft niedrig, und die Widerstandsfähigkeit des Gewinn- (EPS) und Dividendenwachstums attraktiv genug, um die Ängste vor einer Normalisierung der Preispolitik zu bannen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 04:00 / GMT

