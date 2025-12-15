HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
15.12.2025 08:49:38
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HelloFresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HelloFreshmehr Nachrichten
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
12.12.25
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu HelloFreshmehr Analysen
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,63
|0,36%