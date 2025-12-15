ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Hellofresh auf 7 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HelloFresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross wertete am Sonntag die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober aus. Der Rückgang der Ausgaben für Kochboxen in den USA habe abgenommen. Der Trend bei den Fertigmenüs bleibe mau, was ihn mehr beunruhige. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 passte sich Ross dem Konsens leicht nach unten an. Die Bewertung der Aktien sei günstig, es blieben aber Ergebnisunsicherheiten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

