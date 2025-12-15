MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HelloFresh-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das HelloFresh-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HelloFresh-Anteile an diesem Tag 21,32 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in HelloFresh-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,690 HelloFresh-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.12.2025 26,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,62 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 26,35 EUR entspricht einer negativen Performance von 73,65 Prozent.

Der Marktwert von HelloFresh betrug jüngst 805,30 Mio. Euro. Am 02.11.2017 wurden HelloFresh-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HelloFresh-Aktie bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at