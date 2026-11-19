SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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19.11.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 268 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 268 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten, wie von Elon Musk geplant, sei keineswegs abwegig, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. SpaceX würde wohl keinen derart aggressiven Ausbau in Angriff nehmen, wenn das Unternehmen nicht von der Preisgestaltung überzeugt wäre. Sollte es SpaceX gelingen, für die neu geschaffenen Rechenkapazitäten einen Preis von 50 US-Dollar pro Watt zu erzielen, könnte sich die Investition in weniger als zwölf Monaten amortisieren./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:11 / UTC
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