SpaceX Aktie
|133,52EUR
|2,66EUR
|2,03%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 268 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Aufbau terrestrischer KI-Kapazitäten, wie von Elon Musk geplant, sei keineswegs abwegig, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. SpaceX würde wohl keinen derart aggressiven Ausbau in Angriff nehmen, wenn das Unternehmen nicht von der Preisgestaltung überzeugt wäre. Sollte es SpaceX gelingen, für die neu geschaffenen Rechenkapazitäten einen Preis von 50 US-Dollar pro Watt zu erzielen, könnte sich die Investition in weniger als zwölf Monaten amortisieren./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 268,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 143,50
|
Abst. Kursziel*:
86,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 143,50
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,76%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|133,22
|1,80%
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|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
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|09:17
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|08:01
|Continental Outperform
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|Jefferies & Company Inc.
|07:18
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|Wacker Neuson Hold
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|07:16
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|07:13
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|07:12
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|18.11.26
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|18.11.26
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|Deutsche Bank Kaufen
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|18.11.26
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|UBS AG