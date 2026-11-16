SpaceX Aktie
|125,62EUR
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach erfolgreichem Wiederauffangen einer Starship-Rakete mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ken Herbert sieht in der Rückkehr der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems einen weiteren entscheidenden Schritt hin zur Wiederverwendbarkeit dieser Raketen. Er wertete dies am Montag entsprechend positiv für die Aktien. Herbert fürchtet aber gleichzeitig das Risiko weiter negativer Schlagzeilen, die es infolge politischen Gegenwinds beim Ausbau von Rechenzentren geben könne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 01:23 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 01:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 139,11
|
Abst. Kursziel*:
61,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 139,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,74%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|126,28
|0,24%
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
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|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
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|09:52
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|Deutsche Bank AG
|09:40
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|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|09:36
|Henkel vz. Underweight
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|Deutsche Bank AG
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