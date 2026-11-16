SpaceX Aktie
|126,38EUR
|0,40EUR
|0,32%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Dass es dem Unternehmen am vergangenen Wochenende gelungen sei, erstmals die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins All auf der Erde wieder aufzufangen, rückt laut Edison Yu die überragende Bedeutung des Raumfahrtgeschäfts wieder in den Mittelpunkt. Dieser Schritt sei erheblich schwieriger gewesen als das Auffangen der unteren Raketenstufe und ein großer Erfolg für die Wiederverwendbarkeit, betonte der Experte in eine am Montag vorliegenden Kommentar. Zuletzt habe der Fokus vor allem auf den KI-Aktivitäten des Konzerns gelegen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 09:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 136,99
|
Abst. Kursziel*:
82,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 138,86
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,04%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
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|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
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|Bernstein Research
|19:15
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
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|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|126,26
|0,22%
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|DZ BANK
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|SpaceX Buy
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|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|12:40
|SpaceX Outperform
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|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
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|09:55
|Sixt Buy
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|09:54
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|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
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|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
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