SpaceX Aktie
|125,62EUR
|-0,36EUR
|-0,29%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der "historische Fang" nach dem Starship-Flug 15 ebne den Weg für die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen, schrieb Gavin Parsons am Montag. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems auf dem Weltraumbahnhof sieht Parsons auch als Meilenstein für die Senkung der Startkosten und letztlich des günstigeren Zugangs zum Weltraum./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 139,11
|
Abst. Kursziel*:
65,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 139,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,34%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar (dpa-AFX)
|
06:35
|SpaceX-Aktie: Selenskyj beklagt Folgen der Starshield-Drosselung und fordert Wiederherstellung (dpa-AFX)
|
15.11.26
|ROUNDUP: SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf (dpa-AFX)
|
15.11.26
|SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf (dpa-AFX)
|
14.11.26
|Tesla- und SpaceX-Chef Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht 2027 der Börsencrash? (finanzen.at)
|
14.11.26
|SpaceX-Aktie unter Beobachtung: Raketentest misslingt, Politik will Klarheit zu Starlink in der Ukraine (dpa-AFX)
|
14.11.26
|POLITIK: US-Senatoren wollen Antworten zu Starlink in der Ukraine (dpa-AFX)
|
13.11.26
|Aktien von Tesla und SpaceX in Grün: Gespräche über Fusion nehmen offenbar Fahrt auf (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|126,28
|0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.