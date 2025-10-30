adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

30.10.2025 15:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach den endgültigen Quartalszahlen sei schwer zu erklären und nicht gerechtfertigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Es gebe lediglich geringfügige Belastungsfaktoren. Das größte Problem sei ein gewisses Antriebsvakuum bis zum Jahresausblick 2026 im März./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

