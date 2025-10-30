adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktienempfehlung
|
30.10.2025 14:37:48
adidas-Analyse: Bernstein Research stuft adidas-Aktie mit Outperform ein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In sieben der vergangenen acht Quartale habe Adidas vorsichtige Prognosen abgegeben und diese dann mit vorläufigen Zahlen übertroffen, doch dieses Mal habe die vorsichtige Prognose die Aktie auf Talfahrt geschickt, resümierte Aneesha Sherman am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Sie geht von einem soliden ersten Halbjahr 2026 des Sportartikelherstellers aus und bleibt optimistisch. Wegen der geringeren Risikobereitschaft des Marktes und des noch nicht erwiesenen Erfolgs neuer Lifestyle-Franchises, insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, habe sie jedoch ihr Kursziel gekappt.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:21 Uhr 0,4 Prozent auf 165,95 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 41,61 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 597 392 adidas-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 29,3 Prozent zu Buche. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
