adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
30.10.2025 15:14:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 274 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
