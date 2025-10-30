adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 234 auf 238 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu attestierte den Herzogenaurachern am Donnerstag im Nachgang endgültiger Zahlen ein gesundes Geschäft. Auch die nun noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
238,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
167,50 € 		Abst. Kursziel*:
42,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
167,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,00%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

