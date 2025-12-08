Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
08.12.2025 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|92,10
|1,82%
