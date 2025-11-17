BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
17.11.2025 09:49:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
14.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen
|12:26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|68,36
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.