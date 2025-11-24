WACKER CHEMIE Aktie
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
