WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 10:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten