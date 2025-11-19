MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in WACKER CHEMIE gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das WACKER CHEMIE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das WACKER CHEMIE-Papier bei 125,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 79,713 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 384,62 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 18.11.2025 auf 67,55 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für WACKER CHEMIE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,34 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der WACKER CHEMIE-Aktie bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at