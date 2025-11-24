WACKER CHEMIE Aktie
|67,85EUR
|0,20EUR
|0,30%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Risiken in der Chemiebranche blieben angesichts der Zollunsicherheiten und anhaltend hohen Überangebot hoch, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Wacker-Aktien seien zudem teurer als die der Konkurrenz. Die Neubewertung des Spezialchemiekonzerns seit Jahresbeginn hält er für nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
67,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,57%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Aktie von WACKER CHEMIE legt in schwächem Börsenumfeld zu (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|67,85
|0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:40
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|09:30
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:04
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Buy
|UBS AG
|08:15
|1&1 Buy
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG