Aktie von WACKER CHEMIE legt in schwächem Börsenumfeld zu

Zuletzt legte der Kurs des Spezialchemiekonzerns um 2,4 Prozent zu, während der DAX und die WACKER-Heimat MDAX jeweils um etwas mehr als 1,5 Prozent absackten. Die Aktie schaffte nach einigen Tagen die Rückkehr über die 21-Tage-Linie.

Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte WACKER CHEMIE am Freitag als größten Profiteur davon, dass die schwarz-rote Koalition die Industrie in den kommenden Jahren mit einem subventionierten Strompreis entlasten will. Satz sieht darin eine positive Nachricht für die "angeschlagene Chemiebranche", aber noch keinen Wendepunkt. Der direkte Nutzen für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen sei begrenzt, unter anderem weil viele Firmen selbst Strom produzierten. Er geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Chemieprodukten gestützt wird - und sieht in WACKER CHEMIE "den größten direkten Nutznießer".

