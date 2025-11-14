WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Positive Analyse
|
14.11.2025 15:10:39
Aktie von WACKER CHEMIE legt in schwächem Börsenumfeld zu
Zuletzt legte der Kurs des Spezialchemiekonzerns um 2,4 Prozent zu, während der DAX und die WACKER-Heimat MDAX jeweils um etwas mehr als 1,5 Prozent absackten. Die Aktie schaffte nach einigen Tagen die Rückkehr über die 21-Tage-Linie.
Sebastian Satz von der Citigroup erwähnte WACKER CHEMIE am Freitag als größten Profiteur davon, dass die schwarz-rote Koalition die Industrie in den kommenden Jahren mit einem subventionierten Strompreis entlasten will. Satz sieht darin eine positive Nachricht für die "angeschlagene Chemiebranche", aber noch keinen Wendepunkt. Der direkte Nutzen für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen sei begrenzt, unter anderem weil viele Firmen selbst Strom produzierten. Er geht aber davon aus, dass die Nachfrage nach Chemieprodukten gestützt wird - und sieht in WACKER CHEMIE "den größten direkten Nutznießer".
/tih/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: WACKER Chemie
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
12.11.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays startet Wacker Chemie mit 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|68,55
|4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.