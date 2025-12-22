SDAX

16 714,05
-18,49
-0,11 %
22.12.2025 14:04:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hellofresh auf 'Halten' - Fairer Wert 6 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat HelloFresh angesichts des Abstiegs vom MDax in den SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie belassen. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld wolle HelloFresh die Produktkategorie Kochboxen gesundschrumpfen und qualitativ hochwertiges Wachstum im Bereich Fertiggerichte erzielen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr als ein Nullwachstum sei 2026 auf Konzernebene aber nicht zu erwarten. Der erhöhte Renditefokus sollte dennoch einen leichten Anstieg der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) ermöglichen. /rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

SDAX

SDAX 16 714,74 -0,11%

Börse aktuell

Vorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart seitwärts. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

